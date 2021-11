Bella Hadid, în lacrimi pe Instagram. Ce mărturisiri dureroase le-a făcut topmodelul fanilor

Tânăra de 25 de ani s-a născut într-o familie putred de bogată și a avut de mică tot ce și-a dorit. De câțiva ani se află în lumina reflectoarelor, se iubește cu bărbați celebri și defilează pe cele mai importante podiumuri de modă. Se numără printre celebrii “îngerași Victoria’s Secret” și a adunat o avere colosală din modelling.

Inspirată de discursul lui Willow, fiica lui Will Smith, Bella Hadid a făcut câteva dezvăluiri dureroase pe Instagram și a postat mai multe imagini în care apare cu fața tumefiată de plâns.

Ea le-a mărturisit celor peste 47 de milioane de fani de pe Instagram că în ultimii ani a plâns aproape în fiecare zi și noapte.

“Willow, te iubesc pe tine și cuvintele tale. M-au făcut să mă simt mai puțin singură și tocmai de aceea aș vrea să postez asta.

Acel sentiment că poate nu ești suficient de bun sau nesigur în privința artei tale este firesc, dar în același timp simt că este învățat.

Toți oamenii sunt diferiți, fiecare om are ceva atât de special și unic de oferit. Și oamenii uită că toată lumea se simte, practic, la fel: rătăciți, confuzi, nu știu cu adevărat de ce sunt aici. Acea anxietate, de exemplu, toată lumea o simte... și încearcă să o ascundă într-un fel.

Ne vom uni în defectele noastre. În nesiguranța noastră, în bucuria noastră, în fericirea noastră și vom accepta totul ca fiind frumos și natural”, a scris Bella pe contul de socializare.

În urmă cu 10 ani, topmodelul a fost diagnosticat cu boala Lyme. Bella se luptă de câțiva ani și cu depresia și anxietatea.

“Asta sunt eu aproape în fiecare zi, fiecare noapte…De câțiva ani încoace. Social media nu e real. Pentru toți cei care se confruntă cu o perioadă grea, vă rog să vă amintiți asta: Uneori, tot ce trebuie să auzi este că nu ești singur. Deci, de la mine către voi, nu sunteți singuri. Vă iubesc, vă văd și vă aud. Self help-ul și boala mintală nu sunt liniare, este aproape ca un rollercoaster cu obstacole… are suișuri și coborâșuri. Dar ceea ce vreau eu să știți este că întotdeauna se poate vedea luminița de la capătul tunelului, iar rollercoasterul se oprește la un moment dat. Mi-a luat mult timp să obișnuiesc cu asta, dar am avut destule “căderi” ca să știu asta: dacă lucrezi suficient de mult cu tine, petrecând timp singur pentru a-ți înțelege traumele, factorii declanșatori, bucuriile și rutina, vei fi capabil întotdeauna să înțelegi sau să înveți mai multe despre durere ta și despre cum să o gestionezi. Și asta e tot ce puteți cere de la voi. Oricum. Nu sunt sigură de ce, dar mi se pare din ce în ce mai greu să nu împărtășesc adevărul meu aici. Vă mulțumesc că m-ați văzut și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă iubesc”, a conchis Bella. Fanii i-au lăsat sute de comentarii și mesaje de încurajare.

Fotografii: Instagram/ Getty Images

