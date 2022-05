Bella Hadid, principala atracție la petrecerea de după Met Gala. Cum s-au îmbrăcat vedetele

Dacă la Met Gala tema a fost In America: An Anthology of Fashion, la after party pare că ar fi fost “lenjeria intimă la vedere”, daca e să ne luam după imaginile paparazzilor.

Bella Hadid pare să fi uitat de decență: modelul și-a făcut apariția într-un outfit care nu ar trebui, în mod normal, să iasă din dormitor. În fața paparazzilor, vedeta a fost nevoită să își acopere bustul cu mâinile pentru a nu dezvălui mai mult decât a intenționat.

Și Kendall Jenner și-a etalat lenjeria roz la petrecere, într-o rochie total transparentă.

În ton cu prietenele ei, Hailey Bieber a venit într-o pereche minusculă de pantaloni scurți și un sutien.

Cara Delevingne a fost fotografiată în ipostaze mai puțin măgulitoare.

Sursa foto: PROFIMEDIA