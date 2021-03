Bethenny Frankel, inel de logodnă de un milion de dolari de la iubitul ei, Paul Bernon

Toată lumea din showbiz vorbește acum de inelul de logodnă primit de Bethenny Frankel de la iubitul ei, antreprenorul Paul Bernon. În vârstă de 50 de ani, vedeta de televiziune a spus DA pentru a treia oară în viața ei și s-a ales cu o bijuterie estimată de experți la un milion de dolari.

„Frumosul inel al lui Bethenny pare să prezinte un diamant central tăiat cu smarald de 8 până la 10 carate, flancat de două pietre laterale trapezoidale și așezat pe o bandă din aur alb sau platină”, a spus Kathryn Money, expert în bijuterii, conform Page Six.

Vedeta de televiziune a fost văzută purtând impresionantul inel de logodnă la plajă, zilele trecute, iar fotografii au profitat de ocazie.

Logodnicul ei, Paul Bernon (43 de ani), este antreprenor și producător de film. Sunt împreună din 2018 și, în toamna anului 2020, au decis să se despartă. Supărarea a fost de scurtă durată, fiindcă s-au împăcat și, în 2021, au hotărât că nu pot trăi unul fără celălalt.

Bethenny Frankel, dădacă pentru Paris Hilton și de două ori soție

Bethenny Frankel a mai fost căsătorită de două ori, ultima dată cu omul de afaceri Jason Hoppy, în perioada 2010-2021. Divorțul lor, care a durat 8 ani, s-a finalizat la 20 ianuarie 2021. Împreună au o fiică pe nume Bryn.

Bethenny Frankel s-a stabilit la Los Angeles în 1992, cu scopul de a deveni actriță. După câteva roluri minore, ea a acceptat un post de dădacă a actualei starlete Paris Hilton. Totodată, a lucrat ca asistentă personală a producătorului de film Jerry Bruckheimer și a soției sale, scriitoarea Linda Bruckheimer.

În scurt timp s-a lansat în afaceri, iar în 2008 a început să joace în reality-show-ul The Real Housewives of New York.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

