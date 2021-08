Betty Stoian: "Mi-am pierdut inelul de logodnă anul trecut"

„Mi-am pierdut inelul de logodnă anul trecut, chiar de ziua mea, în Turcia. Am făcut un duș înainte de plecare și l-am pierdut. Am ajuns acasă și nu era inelul. Am ținut foarte mult la inelul ăla!(...) „Mi-a dat alt inel, m-a cerut din nou! Cu nunta însă cred că mai așteptăm 3-4 ani, până se duce toată nebunia cu pandemia. Vreau ca la nunta mea să fiu nemachiată, îmbrăcată cu o rochie simplă, într-un loc unde să fie și munte, și mare, și numai oameni apropiați. Să fie undeva unde nu am mai fost! Eu am făcut cununia civilă înainte să împlinesc 18 ani și după ce am născut am făcut și botezul. La ambele evenimente am fost epuizată! Nu mai vreau să fie așa!”” a povestit Betty, la Kanal D.