Beyoncé, extrem de provocatoare pe coperta Vogue!

Queen B s-a lăsat pozată de Kennedi Carter, o americancă de 21 de ani, care a devenit cea mai tânără persoană care a lucrat cu celebra revistă, scrie The Guardian.

Kennedi Carter este fana artistei încă de la vârsta de trei ani. “Este ca și cum ar fi căzut din cer. Am doar 21 de ani! Nu am mai avut astfel de oportunități”, a spus fotografa despre șansa oferită de cei de la British Vogue.

Numărul British Vogue va apărea cu trei variante de copertă. Într-una din ele, cântăreața poartă un body extrem de mulat și transparent, ce îi lasă la vedere o parte din sân, dar și din posterior. Pe lângă pozele îndrăznețe, Beyoncé a acordat și un interviu, prin Zoom, redactorului-şef Edward Enninful.

Artista a vorbit despre viața în pandemie, carieră și familie. “Acum preţuiesc cu adevărat timpul petrecut cu familia şi noul meu obiectiv este să încetinesc ritmul şi să elimin toate lucrurile stresante din viaţa mea”, spune Beyonce, care a intrat în industria muzicală de la 15 ani.

Beyoncé mărturisește că în ultimii ani a avut proiecte non-stop și nu a avut timp să se bucure cu adevărat de viață. „Am lansat Lemonade în timpul turneului mondial Formation, am născut gemeni, am cântat la Coachella, am mers într-un alt turneu mondial cu Jay. A fost greu și multă agitație. Am petrecut mult timp încercând să îmi reprezint cultura în cel mai bun mod posibil. Acum, am decis să mă focusez pe fericirea mea”.

Beyoncé este căsătorită cu Jay-Z din 2008 și este mama lui Blue Ivy și a gemenilor Sir și Rumi.

Fotografii: Getty Images/Instagram

