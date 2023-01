Bia Khalifa, despre relația cu Tudor Sișu: „O să rămână ca un al doilea tată”

Bia Khalifa și Tudor Sișu au fost surprinși de paparazzii în timp ce se plimbau prin București. Fosta concurentă „Sunt celebru, scoate-mă de aici” îl ținea de braț pe artistul de muzică underground. Imediat după aceste imagini apărute în presă, blondina a fost contactată de jurnaliști pentru a lămuri situația: există un triunghi amoros în viața ei?

Bia Khalifa a vorbit deschis despre relațiile pe care le are cu cei doi bărbați din showbiz. Se pare că Fulgy este cel alături de care a început o poveste de dragoste, iar Sișu a rămas unul dintre prietenii apropiați ai modelului OnlyFans. Potrivit spuselor Biancăi, ea și rapperul s-au întâlnit pentru a discuta anumite aspecte referitoare la petrecerea de ziua ei:

„Am stat la masă, m-a adus acasă, acasă la mine, de fapt la noi, că stau cu Fulgy și nimic mai mult decât asta. Sișu pentru mine o să rămână mereu ca un al doilea tată, Sișu a fost lângă mine în momente în care poate foarte multe persoane n-ar fi fost lângă mine, mi-a dat niște sfaturi pe care le-am urmat și nu am regretat faptul că l-am ascultat, m-a susținut în muzică, în carieră și mă susține în privat în ambițiile mele persoanale. Eu nu am cum să nu-l respect pe Sișu, e o persoană minunată din viața mea”, a spus ea.

Mai mult decât atât, Bia a recunoscut faptul că multe dintre relațiile publice pe care le-a avut au fost gândite ca o strategie de marketing deoarece oamenii reacționau imediat la aparițiile de acest tip. Cu toate acestea, blondina recunoaște faptul că relația cu Fulgy este una specială, de iubire, iar din idila cu Sișu a rămas doar o prietenie:

”Acum lăsând glumele la o parte, știri, ce mai apare pe la TV, că mai glumesc și eu cu lumea, oamenii mai pun botul. Eu când am văzut că merge chestia cu hate atunci mi-am creat propria strategie de marketing, că am o relație cu X, cu Y și tot așa și asta nu înseamnă că dacă eu am ieșit la o discuție cu una dintre persoanele care sunt foarte importante în viața mea are vreo legătură cu relația mea cu Fulgy. Fulgy are locul lui în inima mea, iar Sișu la fel, dar e diferit. Cu Fulgy am o relație de dragoste, iar cu Sișu o relație de prietenie”, a mai zis Bia Khalifa.

Sursă foto: Bia Khalifa/Instagram, Arhivă