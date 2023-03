Bia Khalifa, primele declarații după ce s-a spus că a fost dată în judecată pentru neplata facturilor

După ce informația a făcut înconjurul presei, Bia Khalifa a ieșit public cu o primă reacție. Se pare că blondina nu a avut niciodată un abonament la acea companie, susținând că, cel mai probabil, a fost vorba de o eroare.

„Eu folosesc o altă companie de telefonie de ani de zile, sunt la zi cu toate plățile. V-am trimis și dovadă cum am sunat la firma care m-ar fi dat în judecată și am introdus CNP-ul pentru a vedea dacă am vreun contract pe numele meu, nu există nicio persoană înregistrată cu CNP-ul meu, probabil este o eroare. Altceva nu am ce să zic”, a spus ea pentru SpyNews.

Mai mult decât atât, blondina a menționat că a încercat de două ori să introducă CNP-ul pentru a fi sigură că nu este vorba despre ea. Astfel, Bia a ajuns la concluzia că ar putea fi vorba și despre o confuzie de nume:

”Eu nu am avut contract la această firmă din viața mea. De când sunt în România eu folosesc o altă firmă de telefonie, nu aceasta. Cu siguranță e o confunzie de nume, căci dacă era vorba despre mine mă găseam cu CNP-ul, l-am introdus chiar de două ori, nu am primit nicio citație acasă”, a mai zis ea.

Sursă foto: Bia Khalifa/Instagram