Bianca Drăgușanu a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă primită din vânzarea imaginii: „Se poate verifica”

Invitată recent într-o emisiune mondenă de la un post turcesc, fosta soție a lui Victor Slav a făcut unele dezvăluiri șocante. Întrebată care a fost cea mai mare sumă pe care a primit-o pentru un contract de publicitate, Bianca Drăgușanu nu s-a ferit să spună: 200.000 de euro, pentru șase luni. Mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit și la ce a făcut reclamă: videochat!

„100.000 de euro pe trei luni. Am mai prelungit încă trei luni și am mai luat încă 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă: lumea zicea că nu e adevărat. Se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Iar eu când m-am dus la bancă și am depus și așa m-au sunat: «De unde? Cine?». Deci peste 10.000 de euro te întreabă orice. Oficial îmi merge foarte bine. Era videochat și este”, a spus Bianca Drăgușanu.

foto: Instagram Bianca Drăgușanu

