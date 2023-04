Bianca Drăgușanu a fost și ea victima infidelității! Vedeta dezvăluie cum a reacționat când a fost înșelată de foștii parteneri

Potrivit Viva.ro, care citează Cancan.ro, Bianca Drăgușanu nu ezită să recunoască că a fost înșelată în trecut. Deși se declară o femeie sinceră și fidelă, vedeta a dezvăluit că a fost victima infidelității în trecut, însă a trecut mereu peste tot cu capul sus:

„Am fost înșelată de nenumărate ori, pe mine instinctul și intuiția nu m-au înșelat niciodată. Am iertat și n-am înșelat niciodată, am fost foarte asumată cu lucrurile pe care le-am făcut. Fiecare dintre noi am avut greșeli și am fost înșelată, dar nu e o drama", a declarat aceasta pentru sursa respectiva.

Pusă în fața infidelității foștilor parteneri, Bianca Drăgușanu a mărturisit că a iertat de multe ori partenerii care au călcat strâmb, din iubire pentru aceștia, însă, într-un final a decis să le spună adio, întrucât comportamentul acestora nu se schimba.

„Te pup, pa pa! Am iertat de mai multe ori, atunci când iubești, ești capabil să ierți și să îl crezi pe omul de lângă tine că prima dată a fost o greșeală, a doua oară că l-ai împins tu, a treia oară a fost altă greșeală. Poți să-l ierți, dar nu-l mai ierți la infinit, pentru că atunci când ierți de prea multe ori, nu mai iubești, se duce iubirea. De la prea multă iertare iubirea dispare".

Întrebată daca a fost înșelată cu femei mai frumoase ca ea, Bianca Drăgușanu a răspuns sincer că acele femei nu au fost întotdeauna pe placul ei, deși recunoaște că unele erau atrăgătoare din punct de vedere fizic.

„Nu toate, unele erau bune, erau porno. Pe de o parte se justifică. Și eu sunt o tipă sexy, dar nu sunt porno. În sexualitatea mea, pe care o debordez, sunt o tipă decentă. Nu sunt porno, nu sunt vulgară. Am fost înșelată cu tipe mișto, dar porno pentru gustul meu. Dar erau bune, erau mișto. Altele erau gen „gogoașa înfuriată”, nu mi-au plăcut toate cu care am fost înșelată!".

