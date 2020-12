Bianca Drăgușanu a recunoscut că a fost bătută de fostul soț. Ce o întreba fiica ei când o vedea desfigurată

Într-un interviu acordat pentru o televiziune, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a fost agresată fizic de către fostul soț și că tot ce s-a scris în presă este adevărat. Mai mult, aceasta a vorbit și despre reacțiile fiicei ei, Sofia, când o vedea desfigurată.

“Încercam să ascund totul cu machiaj. Îi spuneam că sunt machiată de Halloween. Mă vedea apoi și mă întreba de ce nu s-a dus machiajul după ce m-am spălat pe față...”, a declarat Bianca Drăgușanu cu lacrimi în ochi. De asemenea, ea a mai dezvăluit că toate conflictele dintre ea și Alex Bodi porneau de la faptul că o înșela, iar Bianca îi reproșa mereu acest lucru.

Sursă foto: Instagram Bianca Drăgușanu

