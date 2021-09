Bianca Drăgușanu, apariție îngrijorătoare la o petrecere mondenă. Vedeta avea ochiul roșu și ușor vânăt

Recent a avut loc o petrecere mondenă, iar Bianca Drăgușanu nu a putut lipsi, deși avea o problemă evidentă. Vedeta s-a îmbrăcat sexy, ca de obicei, dar un detaliu i-a pus pe gânduri pe toți care au văzut: aceasta avea ochiul roșu și era ușor vânăt.

Deși mulți s-ar gândi că ar fi putut avea loc un episod violent, Bianca Drăgușanu a ținut să lămurească situația și să-i liniștească pe fanii ei: “Am tensiune oscilantă! E când mare, când mică. Medicii mi-au spus că am probleme cu vasele de sânge și că trebuie să mă operez! Mai aștept însă! Nu este vorba de nici o operație estetică, nu am mai făcut de mult așa ceva”, a declarat aceasta, pentru Click.ro.

Sursă foto: Instagram