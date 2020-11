Bianca Drăgușanu, atacată dur de noua iubita a lui Alex Bodi: „Vei rămâne pătată”

După ce această informație a apărut în spațiul public, bărbatul s-a afișat alături de Daria Radionova, care i-a mai fost iubită și în trecut. Aflând acest lucru, Bianca Drăgușanu nu s-a putut abține și a lansat un atac dur la adresa noii iubite a lui Alex Bodi, postând pe Instagram un mesaj pe care apoi l-a șters, deoarece conținea foarte multe cuvinte vulgare.

După reacția Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi a afirmat că el este un bărbat liber și că poate face ce vrea, din moment ce nu mai are o relație cu vedeta din România. Mai mult decât atât, și Daria Radionova a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Credeți că există dragoste în relațiile în care insulta, umilința, bătăile, amenințările și toate acestea sunt făcute publice? Sau este un PR ieftin de tot? La fel ca și voi, priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relațiile străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea! Nu vreau să mă cobor la nivelul acestei femei, nu vreau să insult pe nimeni, nu sunt educate așa și sunt mai presus de toate astea! Dar vreau să spun că tot ceea ce face arată stupid și amuzant. Caută niște mizerii, expune ceva, scrie și vorbește despre mine. Pentru ce? Lasă să-și amintească trecutul său și tot ceea ce a trecut prin ea și cine a trecut prin ea. Lasă să-și vadă fotografiile și viața! Acolo ai ce vedea de râs. Oprește-te, privește înapoi și trage concluzii! Mizeria ta nu va ajunge la mine, vei rămâne doar pătată! Gândește-te la asta! Da, cu ajutorul filtrelor și Photoshop-ului ai învățat cum să-ți schimbi aspectul pe Instagram. Păcat că nu poți pune un filtru pe trecutul tău, așa că filtrează cel puțin viitorul tău”, a spus noua iubită a lui Alex Bodi.

foto: Instagram Bianca Drăgușanu; Instagram Daria Radionova

