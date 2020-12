Bianca Drăgușanu, cea mai incediară poză din acest an! Cum s-a fotografiat vedeta în Dubai

De când este o femeie singură, Bianca Drăgușanu profită la maximum de orice ocazie pentru a se răsfăța. Recent, vedeta a plecat din nou în Dubai, probabil în interes de afaceri, dar și-a găsit timp și pentru puțină relaxare.

Și cum în Dubai temperaturile sunt destul de ridicate, Bianca și-a pus costumul de baie și a mers la piscină. Vedeta și-a etalat posteriorul bombat într-o fotografie care a strâns mii de aprecieri pe Instagram.

Sursă foto: Instagram Bianca Drăgușanu

