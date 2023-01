Bianca Drăgușanu o acuză pe Claudia Pătrașcanu că o hărțuiește: „Nu mă cobor la nivelul ei. Mă jignește”

Inițial, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu nu și-au asumat relația și nu au recunoscut în mod public că formează un cuplu, însă după ce totul între ei a devenit oficial, Claudia Pătrașcanu a început să o atace pe actuala iubită a fostului ei soț.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent celor de la Playtech, Bianca Drăgușanu chiar a afirmat că este hărțuită e Claudia Pătrașcanu.

„Eu nu mă cobor la nivelul ei. Logic că a refuzat o confruntare directă cu mine, pentru că eu o pot bate chiar cu dovezile ei. Îi dă mesaje lui Gabi Bădălău, pe care le am și pe care o să le arăt tuturor, în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu. După ce eu i-am cerut să facem pace, aparent a tăcut două luni. Până la ziua Sofiei, când a început iar cu mesajele. Apoi a continuat de ziua lui Gabi, în Thailanda. Atunci a pus-o si pe maică-sa să mă înjure. Ea este cea care are limbaj de mahala și care se dă mare doamnă. Eu tot tac, am fost provocată mereu să-i răspund în aceeași manieră și normal că am jignit-o, dacă m-a jignit. Din punctul meu de vedere, e de-a dreptul ridicolă, mă terorizează și mă hărțuiește din orice, de doi ani. Are probleme cu capul, cred că ar trebui să facă un control de specialitate. Are refulări periodice la adresa mea și schimbări dubioase de comportament. Tot sunt provocată de ea. Nu înțeleg, s-a dus pe la biserici, ne-a urat tuturor să ne echilibrăm, că ne dorește sănătate, și a zis că nu mai vrea să intre în circuri cu mine, dar mă trezesc deodată că iar vine de la biserică și ne jignește. Această mamă istorică...”, a spus Bianca Drăgușanu.