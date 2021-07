Bianca Drăgușanu o dă în judecată pe Claudia Pătrășcanu: “E ca o coropișniță. E cazul să mă lase în pace!”

Cel puțin așa susține actuala iubită a lui Bădălău, care a declarat că urmează să o dea în judecată pe Claudia Pătrășcanu.

“Am contactat avocații. Eu am cartea de muncă, declarațiile sale dăunează imaginii mele. Avem și legi în România, am și avocați, am și bani. Ea e ca o coropișniță, e cazul să mă lase în pace”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Playtech.ro.

Vedeta s-a plâns că este hărțuită inclusiv de mama artistei. “Are o problemă direct cu mine, a pus-o și pe maică-sa să mă hărțuiască. Nu eu am divorțat-o. E cazul să-și vadă de viața ei”, a mai declarat Bianca Drăgușanu pentru sursa menționată mai sus.

Cele două se atacă atât prin intermediul emisiunilor TV, cât și prin intermediul rețelelor de socializare. “Războiul” lor a început la scurt timp după ce Bianca Drăgușanu s-a cuplat cu Gabi Bădălău. Afaceristul este în plin proces de divorț cu Claudia Pătrășcanu.

Cea din urmă a numit-o ”desfrânată și falsă” pe Bianca Drăgușanu, la testul sosurilor iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță.

La scurt timp, Bianca a avut și ea o reacție. “Cred că se autocaracterizează, iar vorba aia din popor i se potriveşte foarte tare: Prostul nu e prost destul până nu e şi fudul. Îi promit, ca să iasă din depresie, că toate florile pe care le-am primit eu de 1 martie, de 8 martie şi de ziua mea o să i le trimit ei, ca să fie şi ea fericită. Oricum, săraca e mai săracă decât orice săracă pe care o cunosc eu, e săracă şi cu sufletul şi cu materialul… e ceva de Doamne fereşte”, a fost reacția Biancăi Drăgușanu, conform cancan.ro.

