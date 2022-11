Bianca Drăgușanu reacționează după ce Dorian Popa a spus că nu ar merge cu ea pe o insulă pustie: „Vrea să rămână el alfa”

Dorian Popa nu a stat prea mult pe gânduri atunci când a fost întrebat cu cine ar merge pe o insulă pustie. Acesta a spus clar și tare: „Betty Salam”. În plus, el a motivat de ce nu ar prefera-o pe Bianca Drăgușanu într-o astfel de aventură:

„Cu Bianca Drăgușanu cred că e greu, cred că mă mănâncă într-un final, mă face barcă și plutește cu mine. Ceva cu mine nu s-ar întâmpla bine.”, a explicat Dorian Popa.

Bianca nu a rămas indiferentă atunci când a auzit decizia lui Dorian Popa. Aceasta a venit imediat cu o replică, explicând faptul că îl apreciază foarte mult pe artist. Ba mai mult decât atât, blondina a avut doar cuvinte de laudă la adresa influencerului, chiar dacă acesta a refuzat plecarea cu ea pe insula pustie.

„Dorian Popa este unul din oamenii pe care eu îi apreciez extrem de mult și consider că este un exemplu pentru majoritatea oamenilor din showbiz la cât de muncitor și implicat este în tot ce face. Dar cum adică l-aș mânca? Par eu vreo mâncăcioasă? Probabil ar că nu m-ar putea controla. Cred că dacă aș fi carnivoră…bineînțeles că aș prelua conducerea, eu sunt alfa. Deși nu ne cunoaștem, decât am filmat un revelion împreună anul trecut pe vremea asta. Eu am o impresie foarte bună despre el.



Repet! Consider că este un exemplu de om muncitor, implicat, transmite foarte bine tot ce are de făcut. Toate lucrurile pe care le face bine, investește banii frumos, inteligent. Este unul dintre oamenii pe care eu îi apreciez cel mai mult din showbiz. Puțini oameni sunt exemple pentru mine, dar el chiar este. Își iubește corpul, își menține viața echilibrată, este ceva la superlativ omul. Și deștept, și vorbește foarte clar, e așa din popor, e de-al nostru. Transmite tot, nu ai cum să nu îl iubești pe Dorian Popa. Dar chiar nu mă așteptam să zică așa. Nu m-a ales că vrea să rămână el alfa.”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Sursă foto: Bianca Drăgușanu/Instagram, Dorian Popa/Instagram