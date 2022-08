Bianca Drăgușanu s-a apucat de gătit! Cum s-a fotografiat vedeta

Bianca Drăgușanu a impresionat pe toată lumea atunci când a apărut pe Instagram cu o bonetă de bucătar și cu șorț. Diva a recunoscut și anterior că nu știe să gătească, însă acum părea pregătită să învețe. Ea s-a fotografiat foarte sexy, apoi a făcut mai multe InstaStory-uri în cadrul cărora își ia foarte în serios rolul de cofetar!

„Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi mă apuc să învăț să gătesc. Te rog frumos, vreau boneta.”, a spus Bianca Drăgușanu pe InstaStories.

Diva a decis să pregătească prăjitura Pavlova, un desert pe care multă lume îl apreciază. Astfel, a pus mâna pe tel și a început să prepare faimosul dulce.

„Primul instrument, acest tel de învârtit mămăliga, vă rog, dați-mi șorțul, vreau să mă echipez, pentru că astăzi voi găti primul meu tort Pavlova. De când așteptam, pentru asta m-am născut, de fapt.”, a adăugat ea.

Cu toate că a început cu dreptul, fiind aranjată corespunzător și echipată pe măsură, Bianca Drăgușanu a renunțat repede la bucătărie. Ea și-a anunțat fanii că a obosit chiar înainte să gătească, spunând că prăjitura necesită mult prea multe ingrediente.

„Pur și simplu am obosit. Numai când am auzit câte ingrediente trebuie să pun în această rețetă și m-am decis că eu nu sunt făcută pentru așa ceva și, cu toate regretele mele, Vica îți spun că te iubesc, dar prefer să mă retrag, deși știu că aș putea să fac carieră excelentă în bucătărie și că aș putea să fiu un chef extra mega fantastic, dar nu, nu, nu, lăsați că nu. Deci numai când am auzit câte ingrediente trebuie să pui la o Plavova și câtă răbdare îți trebuie.”, a mai spus, resemnată, Bianca.

Sursă foto: Bianca Drăgușanu/Instagram