Bianca Drăgușanu, scandal pe internet cu mama unei colege de-ale fiicei sale: „Avea o problemă cu mine”

Bianca Drăgușanu și-a scos instinctele de mamă la înaintare și a răbufnit în mediul online. Fiica sa, Sofia, în vârstă de doar 7 ani, este pe cale să intre în clasa I, un moment pe care fiecare părinte îl așteaptă cu sufletul la gură, însă pentru celebra blondă lucrurile au luat o altfel de întorsătură.

Vedeta a avut parte de un episod nu foarte plăcut în urmă cu puțin timp, când mama unei colege de clasă de-ale fiicei sale i-a trimis, în medul online, mai multe mesaje în care o jignea atât pe ea, cât și pe cea mică. Fosta soție a lui Victor Slav nu a putut lăsa lucrurile astfel, așa că i-a răspuns, iar mai apoi a povestit totul și celor care o urmăresc.

Potrivit jurnaliștilor de la SpyNews, diva s-a trezit cu mesaje răutăcioase de la o femeie care nu a vrut să își dezvăluie identitatea. Aceasta o critica pentru felul în care vine îmbrăcată atunci când își ia copilul de la școală, amenințând-o totodată că următoarea dată îi va atrage atenția, lucru care nu s-ar fi întâmplat.

„Până în momentul de față m-am confruntat cu o singură situație mai dificilă, am primit câteva mesaje răutăcioase pe Instagram din partea unei mămici care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, care mă jignea și pe mine și pe copilul meu. Am rugat-o frumos că dacă are o problemă să o dezbată cu mine, să nu se rezume la copilul meu.

Avea o problemă cu mine la modul general, pentru că eu sunt o persoană publică, nu-i plăcea cum eu vin îmbrăcată în roz când fiind să o iau pe fiica mea de la școală și mă jignea.

Mi-a zis că data viitoare vine și mă bate pe umăr la școală când vin să-mi iau copilul și am zis că o aștept, dar nu a îndrăznit. Mi-aș dori să-și vadă de treaba ei și de copilul ei, nu cred că am deranjat-o eu cu ceva sau pe copilul ei'”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit sursei menționate anterior.

Foto: Instagram