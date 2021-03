Bianca Drăgușanu și-a operat nasul. Cu ce probleme se confruntă acum

Bianca nu și-a revenit încă în totalitate după operație și a ținut să le mărturisească fanilor ei de pe Instagram cu ce probleme se confruntă în prezent:

”Să vezi și să nu crezi, am vreo 12 zile de la operație. Mi-am făcut rinoplastie. Așa am simțit, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge în ochi. Nu se vede încă rezultatul pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer. Am vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și am să vă povestesc despre experiența asta probabil săptămâna viitoare, când mă duc la consult”.

”Mă obsedează acest cheag de sânge din ochi. Nu știu efectiv ce să-i fac”, a subliniat modelul.

Pentru intervenția estetică, Bianca Drăgușanu a ales o clinică din Cluj-Napoca. Modelul spune că a apelat și la alte îmbunătățiri:

”În urma consultației cu doamna doctor, am decis împreună sa reconturăm fața prin accentuarea pomeților, a liniei mandibulare și a bărbiei. Această tehnică se numește geometrizarea feței și se adaptează trăsăturilor fiecărui pacient. Eu sunt foarte încântată de rezultate și abia aștept să merg din nou la clinică, să mai facem mici îmbunătățiri”, a scris ea pe contul ei de socializare.

Sursă foto: Instagram/ biancadragusanu18

Vezi și: Am găsit iarbă dată cu ulei în Apex Legends - mitzuu & Antonia Nuckle & RobyNET - Facem Level (Gen Session) – episodul 23