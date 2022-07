Bianca Drăgușanu vrea să dea lovitura în afaceri: „Îmi doresc foarte mult”

Bianca Drăgușanu, după ce a devenit persoană publică, a decis să își deschidă și propria ei afacere. Astfel, diva și-a creat propriul atelier de modă, unde face cele mai calitative rochii pentru diverse evenimente. Vedeta are planuri mari pentru perioada următoare și le-a dezvăluit în cadrul celui mai recent interviu acordat.

Se pare că diva este pregătită să treacă la următorul nivel și să își extindă afacerea și în străinătate. Astfel, Bianca Drăgușanu a declarat că își va muta firma cu haine și în Dubai.

‘’În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși”, a declarat blondina pentru EGO.ro.

Diva a ținut să menționeze faptul că lucrează foarte mult și că există momente când omite chiar și mesele importante ale zilei.

‘’Chiar dacă viața mea pare așa ca din filme și că o ard numai pe lux și opulență, eu am zile când mănânc în mașină. Am zile când nu mănânc deloc sau mănânc pe fugă, sau am zile când mănânc de trei ori pe zi la restaurant’’, a mai spus ea.

Sursă foto: Bianca Drăgușanu/Instagram