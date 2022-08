Bianca Drăgușanu: "Zece copii îmi doresc"

Vedeta a surprins cu răspunsul:

”Zece copii îmi doresc. Orice minune e binevenită în viața mea, așa că o aștept, nu mi-am făcut genul ăsta de planuri, dar dacă va apărea, cu siguranță voi spune da și voi îmbrățișa cu drag. Își dorește o surioară, asta pot să spun sigur și avem tot mai des discuții de genul acesta. Nu pot să-mi imaginez momentan, pentru că na, nu știu, nu m-am gândit cum o să fie, dacă o să fie…”

De curând, vedeta s-a rugat la icoana făcătoare de minuni, aflată în biserica ridicată de Gigi Becali, în Pipera și pe care acesta a adus-o de pe Muntele Athos, pentru a avea în continuare o viață...ca o minune.

”Eu am un obicei de a merge duminica la biserică și întâmplător eram la o biserică unde am botezat-o pe Sofia, în apropierea casei mele. Am văzut și eu icoana, dar n-am știut că este acolo. Iți dai seama ce minuni o să mi se întâmple de azi înainte… Viața mea este o minune de altfel, iar una din miniunile din viața mea e Sofia. Iar pentru că eu sunt un om bun consider că o să-mi apară curând miniuni în viața mea, orice minune e binevenită.”

