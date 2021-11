Bianca Rus, probleme de sănătate din cauza dietelor: "Nu sunt foarte mândră că am slăbit așa de mult"

Dietele drastice și oboseala acumulată de la concerte i-au afectat serios organismul, iar Bianca a mărturisit că acum se confruntă cu probleme de sănătate.

"Am ținut foarte multe diete, s-a acumulat și oboseală, și mersul pe la evenimente, nunți, petreceri, peste tot. Eu am sărit mesele. Și mai uitam să mănânc câte o zi, chiar și două și am dat într-o anemie severă, care mi-a scăzut foarte mult hemoglobin, și au fost niște probleme, dar le-am rezolvat și sunt pe drumul cel bun. Am 50 și ceva de kilograme, dar nu sunt foarte mândră că am slăbit așa de mult, pentru că le-am slăbit pe bază de boală și nu e tocmai ok. Pentru că eu am slăbit frumos, am slăbit cu sport, am slăbit cu dietă, sub supravegherea medicului, și acum am slăbit brusc, dintr-odată. Am căzut câteva măsuri și nu este foarte bine pentru piele, dar văd că mă mai ajută și vârsta”, a spus artista într-un interviu pentru emisiunea lui Cristi Brancu.

Bianca a adăugat că acum este destul de pretențioasă când vine vorba de mâncare.

"Nu poftesc la absolut nimic, mâncarea nu mai este în preferințele mele, nu mai îmi place să mănânc. Sunt mai mofturoasă. Și, după ce am avut și eu 115, 120 de kilograme, uite că sunt la cură de îngrășare”, a mai declarat cântăreața.

Fotografii: Instagram/ capturi Youtube