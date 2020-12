Bianca Tirsin este Miss Universe România 2020: ”Îmi doresc să scriu istorie pentru țara mea pentru a treia oară!”

Bianca Tirsin are 21 de ani, este studentă la Facultatea de Management și se implică în acțiuni de voluntariat. Despre câștigarea titlului de Miss Universe România 2020, Bianca a scris pe pagina ei de facebook, chiar pe 1 decembrie.

”Veștile bune vin în zile cu adevărat importante! Este Ziua Națională a României și este ziua în care am fost desemnată oficial Miss Universe România 2020! Sunt emoționată, sunt fericită și sunt onorată să reprezint România, să-mi reprezint țara și să vorbesc despre frumusețea poporului român la a 69-a ediție Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc anul viitor. Am luptat pentru acest titlu? Dacă a lupta înseamnă abnegație, rigurozitate, seriozitate, muncă, dăruire până la a uita de tine, atunci da, înseamnă că am luptat, deși mie îmi place să spun și să văd totul ca pe călătorie. Una extraordinar de frumoasă, care a început în urmă cu cinci ani și va continua, iată, pe mult râvnita scenă de la Miss Universe, anul viitor.”, a fost o parte din mesajul ei.

Bianca a menționat că a mai câștigat doi ani consecutiv două titluri internaționale din Top 5, la cele mai mari concursuri de frumusețe din lume, iar acum își dorește să scrie istorie pentru țara sa, pentru a treia oară.

Bianca Tirsin este și o vloggeriță cunoscută. Ea și iubitul ei, fotbalistul Adrian Petre, postează adesea pe canalul ei de youtube diverse filmulețe legate de antrenamente sportive, nutriție, dar și despre viața lor cotidiană. Vezi mai multe imagini în galeria foto.

Sursă foto: Instagram, facebook Bianca Tirsin

Vezi și: Are doar 18 ani și vrea să devină Miss România. Fiica lui Marius Șumudică arată demențial