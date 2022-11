Billie Eilish și iubitul ei, apariție nonconformistă pe covorul roșu. Au mers la un eveniment în pijamale, acoperiți de o pătură

Cântăreața de muzică pop, în vârstă de 20 de ani, și noul ei iubit, Jesse Ruthed, în vârstă de 31, au apărut împreună pe covorul roșu la câteva zile după ce și-au oficializat relația printr-o postare pe rețelele sociale. Cei doi au mers la eveniment îmbracați în pijamale Gucci și au pozat pentru fotoreporteri atât în ținutele asortate, cât și acoperiți de pătura enormă cu imprimeul brandului Gucci.

Billie Eilish a purtat o rochie de noapte pe care a accesorizat-o cu mănuși transparente și o mască de somn pe cap, în timp ce solistul trupei "The Neighbourhood" a optat pentru pijamale cu același imprimeu și o pereche de mocasini, tot marca Gucci.

Apariția lor nonconformistă vine la puțin timp după ce cuplul a luat în râs persoanele care i-au criticat pentru diferența de vârstă dintre ei, prin alegerea costumele de Halloween. Cei doi s-au costumat într-un bebeluș și un om bătrân, aluzie la cei care au comentat că relația dintre ei nu este una tocmai acceptabilă, din cauza celor 10 ani diferență.

"Îl iubesc pe Jesse, dar nu-mi se pare ok cum ea nu are nici măcar vârstă legală pentru a consuma alcool și el are 31 de ani nu nu nu nu nu nu", "Da, sunt adulți, dar 20 și 31 de ani nu sunt nici pe departe la același interval de maturitate...", au fost câteva dintre comentariile apărute pe internet.

Sursă foto: Getty

