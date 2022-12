Bianca Drăgușanu, prima declarație despre nunta cu Gabi Bădălău. Ce a spus despre inelul de logodnă

Model și femeie de afaceri, Bianca Drăgușanu se concentrează pe tot ce-i oferă mai bun viața. Are o fiică sănătoasă și frumoasă, afacerile îi merg strună, iar bărbatul care o face fericită îi este alături. După ce a divorțat de Claudia Pătrășcanu, în câteva luni, Gabi Bădălău ar putea să o ducă la altar pe Bianca Drăgușanu.

În ultimele săptămâni, cei doi însă au trecut prin momente mai nefericite, din cauza problemelor cu legea pe care le are tatăl lui Gabi Bădălău. Parlamentul l-a revocat pe Niculae Bădălău din funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, după ce fostul parlamentar PSD a fost arestat sub acuzaţia de luare de mită.

Într-un interviu recent, Bianca a spus că îl sprijină pe iubitul ei:

„Îi sunt alături mereu, avem nevoie de liniște. Toate lucrurile se vor rezolva. Important este să fim sănătoși și să avem încredere în Dumnezeu”, a declarat ea.

Prezentă la un eveniment monden, Bianca a făcut primele declarații despre o posibilă nuntă în viitorul apropiat. Modelul a spus că nu și-a făcut planuri, dar a menționat că nu dorește să publice pe Instagram o poză cu inelul de logodnă, considerând că acest gest, pe care îl fac mai multe vedete, este de modă veche. „Nu am de ce să fac asta”, a precizat ea.

„Nu știu. Nu știi ce îți rezervă viața, viitorul, prezentul”, a răspuns Bianca la întrebarea dacă se vede mireasă.

„Sunt bine, dar nu vreau să mai expun detalii din viața mea personală”, a mai adăugat ea.

La începutul lunii octombrie, Bianca Drăgușanu a publicat imagini din vacanța petrecută în Thailanda, împreună cu Gabi Bădălău. Legat de vacanțe, Bianca are niște principii la care ține foarte mult. Ea consideră că bărbatul trebuie să plătească pentru serviciile de la hotel sau pentru masa de la restaurant.

„Din puctul meu de vedere, nu e ok să plătești tu. Nu am fost în această situație și nici nu îmi doresc. Dacă iubitul nu plătește vacanța, nu este barbat, ci un amețit. Eu am foarte multe vacanțe pe care le-am platit singură. Eu îmi fac cele mai frumoase cadouri singură.





Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai stilate femei din showbizul românesc. Pe lângă hainele de designer pe care le alege, Bianca recunoaște că adoră bijuteriile.

Îmi plac foarte mult diamantele, iar mai nou investesc în bijuterii. Peste câțiva ani Sofia le va purta, știind că sunt de la mama ei”, a declarat ea.