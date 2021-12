Blestemul Playboy! Cum au sfârșit câteva dintre cele mai cunoscute modele ale revistei pentru bărbați

Fetele erau obligate să facă sex la orice oră, li se ofereau droguri și aveau de respectat câteva reguli bizare.

La televizor, viața lor părea o continuă petrecere! Dans, șampanie, mâncăruri fine și plimbări cu limuzina. În realitate, fetele erau umilite și obligate să facă sex în grup. Multe dintre fetele care au trecut prin conacul Playboy sau care au apărut pe coperta revistei au sfârșit tragic, cum e și cazul Annei Nicole Smith, Christinei Carlin-Kraft sau Cassandra Lynn Hensley.

Zilele trecute, Holly Madison, una dintre cele trei iubite voluptoase ale lui Hef în reality show-ul „Fetele de alături”, a mărturisit că prima noapte de amor cu Hugh Hefner a fost pentru ea o experiență traumatizantă.

“El s-a pus pur și simplu peste mine. După ce s-a terminat, am fost terifiată și jenată. A avut un impact emoțional mult mai mare asupra mea decât credeam că va avea”, a declarat starleta în podcastul Power: Hugh Hefner. Blonda a locuit la conacul Playboy între anii 2001 și 2008.

Ea a povestit că fetele nu aveau voie să facă schimbări de look, să poarte ruj roșu sau să-și cheme prietenii la conac. “Iepurașii” lui Hugh nu aveau voie să iasă din casă după ora 21.00.

Ce dezvăluiri a făcut Kendra Wilkinson în cartea sa

Kendra Wilkinson-Basket, una dintre preferatele lui Hugh Hefner, a făcut mai multe dezvăluiri în cartea ei: “Being Kendra: Cribs, Cocktails, and Getting My Sexy Back”.

“Trebuia să fiu foarte beată sau să fumez niște iarbă ca să supraviețuiesc acelor nopți. Nu era cale de întoarcere. (...) Totul era mecanic. Nu-mi plăcea să fac sex cu el”, a scris aceasta.

Multe dintre fetele care au apărut pe coperta Playboy au avut parte de un sfârșit tragic, scrie The Sun.

Blestemul Playboy: Modelele care au sfârșit tragic

Despre Anna Nicole Smith se spunea că va fi următoarea Marilyn Monroe. Ea și-a câștigat faima după ce a apărut pe coperta celebrei reviste Playboy și era nelipsită de la petrecerile lui Hugh Hefner.

Modelul Playboy a murit în 2007, în urma unei supradoze. Ea avea doar 39 de ani când a fost găsită fără suflare într-o cameră de hotel din Florida. Starleta avea doi copii, iar unul dintre ei a murit în 2006, tot din cauza unei supradoze.

Christina Carlin-Kraft avea 36 de ani când a fost găsită moartă în casa ei din Pennsylvania. Modelul care a fost numit Playboy Cyber Girl în 4 mai 2009 a avut parte de o moarte îngrozitoare.

Tânăra a fost ucisă în 2018 de cel cu care făcuse sex, după ce a refuzat să-i plătească drogurile. Acesta a legat-o de pat, a bătut-o și apoi a acoperit-o cu o pătură. Bărbatul care a ucis-o era sub influența drogurilor și după ce a fost prins de polițiști a fost condamnat la închisoare pe viață.

Casandra Lynn Hensley a fost găsită fără suflare în cada din baia sa, în ianuarie 2014. Modelul care fusese încoronat Playmate Miss Febuarie 2006 avea doar 34 de ani și era mama a doi copii.

Modelul ar fi consumat cocaină și alcool înainte să moară. Reprezentanții familiei au declarat atunci că moartea a survenit în urma unei supradoze accidentale.

Cassandra și-a lăsat soțul văduv, care nu a fost devastat doar de moartea tinerei. Bărbatul a aflat că modelul Playboy își petrecuse noaptea de dinaintea morții cu un alt bărbat.

Probabil cea mai șocantă tragedie în care a fost implicat un iepuraș Playboy este cazul Stephaniei Adams. După un divorț urât și o luptă aprigă pentru custodia copilului, Stephanie și-a împins fiul de 7 ani de la etajul 25 al unei camere de hotel din New York.

Apoi s-a aruncat după el. Stephanie a fost încoronată Miss Noiembrie 1992 pe coperta Playboy. Ea era și scriitoare și avea o afacere cu produse de beauty.

Fotografii: Getty Images/ Facebook