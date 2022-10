Bogdan Mocanu, fotografie cu noua lui cucerire, Miruna Milu

Bogdan Mocanu pare că este extrem de îndrăgostit și nu îi este teamă să împărtășească acest lucru cu fanii lui de pe Instagram. El și Miruna Milu s-au filmat împreună, după ce ziarele tabloide au speculat că ar avea o relație. În videoclipul postat, aceștia se aflau la un club de fițe din Capitală.

Modelul de OnlyFans a oferit un interviu în urmă cu trei săptămâni, în cadrul căruia a spus ce fel de relație are în prezent cu Bogdan Mocanu.

„Am ieșit cu Bogdan Mocanu de câteva ori și ne cunoaștem acum. Nu pot să spun că am o relație sau nu am o relație. Ceva este, dar vedem ce o să fie în viitor. Este un bărbat frumos, este un bărbat atent. Suntem în tatonări. (...) Eu știam cine este Bogdan Mocanu, dar nu l-am băgat în seamă. Ne-am cunoscut la un eveniment, mi s-a părut foarte amuzant, foarte drăguț și am ieșit. Deși el a făcut primul pas. ”, a dezvăluit Miruna Milu.

Sursă foto: Bogdan Mocanu/Instagram