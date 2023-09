Bogdan Vlădău a călcat strâmb în relația cu Gina Chirilă: „S-a rupt ceva”. Modelul a aflat repede de aventura soțului

La puțin timp după ce au început să fie împreună, din cauza unor probleme nerezolvate, Bogdan Vlădău a înșelat-o pe Gina, în timp ce aceasta se afla în afara țării. Aceasta a aflat, au avut o discuție despre cele întâmplate și a decis să îl ierte, dar procesul nu a fost unul deloc ușor.

Bogdan Vlădău a fost surprins în compania unei domnișoare, lucru ce bineînțeles, nu a fost pe placul modelului. Cu toate acestea, au decis să își rezolve problemele cu maturtitate și, după o perioadă în care și-a reclădit încrederea în el, i-a mai acordat o șansă.

Bogdan Vlădău a conștientizat greșeala făcută și și-a dat seama că totul s-a întâmplat din cauza lui, deoarece perioada aceea era una „tulbure” pentru el și nu își rezolvase anumite probleme atunci când a fost cazul.

Mai mult decât atât, Bogdan Vlădău este de părere că încercarea respectivă i-a apropiat mai tare și i-a sudat ca și cuplu, după ce apele s-au liniștit.

„Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă ca mine, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. S-a rupt ceva apoi, să fim serioși.

A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a povestit Gina Chirilă, în cadrul unui podcast.

De-a lungul timpului, Gina Chirilă a recunoscut că este o persoană posesivă, geloasă. Dat fiind faptul că Bogdan Vlădău este un bărbat râvnit, nu i-a fost prea ușor din acest punct de vedere, dar, în ultimii ani, susține acesta, soția lui nu a mai avut motive de gelozie.

