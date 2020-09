Brian Austin Green și-ar dori să se împace cu Megan Fox: „Niciodată să nu spui niciodată”

După o relație de 15 ani, Brian Austin Green și frumoasa lui soție, Megan Fox, și-au spus adio. Fiecare a început o altă relație, actrița fiind și în prezent cu muzicianul Machine Gun Kelly. Brian Austin Green, în schimb, nu ș-a găsit liniștea și nici marea iubire, având o relație foarte scurtă cu modelul Tina Louise.

În cursul unui live pe Instagram actorul în vârstă de 47 de ani a spus că, deși el și Fox sunt pe căi diferite în acest moment, viitorul este imprevizibil.

„A fost o relație cu adevărat specială și încă o este. Niciodată să nu spui niciodată”, a spus Brian Austin Green despre relația sa Megan Fox.

„Am avut o relație uimitoare de 15 ani. Avem trei copii frumoși. Am împărtășit multe împreună și am trecut cu adevărat prin multe împreună ”, a continuat el. „În acest moment, căile noastre sunt diferite și ea este pe drumul ei făcând ceea ce simte că trebuie să facă pentru a fi fericită, iar eu sunt pe drumul meu făcând ceea ce simt că trebuie să fac pentru a fi fericit”, a declarat actorul, potrivit People.com.

Chiar dacă visează la o împăcare, Green a spus că nu are nimic împotriva relației lui Megan Fox cu Machine Gun Kelly.

Întrebat dacă îl place pe noul iubit al lui Fox, actorul a răspuns: "Nu l-am întâlnit niciodată, habar nu am. Pot spune că da, am auzit povești negative despre el, dar am auzit și povești negative despre mine și știu că majoritatea nu sunt adevărate." „În momentul de față, nu am deloc probleme cu el. Sper cu adevărat că el și Megan sunt fericiți”, a adăugat Green.

