Bridget Fonda, de nerecunoscut pe stradă, în Los Angeles. De ce a ales o viață în afara atenției publice

„E atât de bine să fii civil”, a comentat Bridget Fonda, actrița care a jucat în filmul Jackie Brown (1997). În vârstă de 59 de ani, Fonda a fost recunoscută de un fotograf american, care a abordat-o pe aeroportul din Los Angeles, unde sosise împreună cu fiul ei, Oliver.

„E vreo șansă să te întorci în cinematografie?”, a întrebat-o jurnalistul.

„Nu, nu cred. E atât de bine să fii civil”, a replicat fosta actriță înainte de a urca în mașina ei, scrie Daily Mail.

Bridget Fonda, pe care am văzut-o și în Nașul 3, a spus „adio” carierei de la Hollywood în anul 2002. Totul s-a întâmplat ca urmare a unui accident de mașină, care i-a pus în pericol viața. Totodată, actrița a decis atunci să se dedice în totalitate creșterii copilului ei.

Ultima oară, Bridget Fonda a fost văzută la un eveniment monden din 2009, când s-a afișat la premiera filmului Ticăloși fără glorie (Inglorious Basterds) al lui Quentin Tarantino.

Bridget Fonda este cunoscută pentru rolurile din Single White Female (1992), The Godfather 3 (1990), Point of No Return (1993), Jackie Brown (1997) sau It Could Happen to You (1994).

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

