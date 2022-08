Brigitte, dezvăluiri inedite din intimitate! Unde a făcut dragoste pentru prima dată cu Florin Pastramă

După ce au ieșit din emisiune, cei doi s-au căsătorit, chiar dacă multe persoane spuneau că relația lor nu va merge mai departe. Acum, la mai bine de trei ani de când au început povestea de iubire, Brigitte Pastramă a fost invitată într-un podcast al celor de la Cancan, iar acolo a vorbit despre prima partidă de amor cu Florin Pastramă.

„Florin s-a dus și a vorbit la producție și am fost la biserică. S-a filmat. Așa mi-a câștigat încrederea. Dumnezeu a lucrat. N-am făcut dragoste la baie... Am făcut, la un moment dat, la servitori. Am făcut, la un moment dat. El m-a cerut în căsătorie în emisiune, de ziua lui. Nu a fost nimic fals”, a spus Brigitte Pastramă.

