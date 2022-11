Brigitte și Florin Pastramă au semnat actele de divorț, dar apoi s-au împăcat: „Suntem la fel ca la început”

Brigitte și Florin Pastramă au fost despărțiți în vara acestui an și chiar s-au aflat la un pas de divorț, însă dragostea i-a adus din nou împreună. Recent, afaceristul a vorbit despre cum a reușit să depășească toate obstacolele în relația cu frumoasa brunetă, alături de care a și plecat la braț în ziua în care s-au întâlnit la notar pentru separarea definitivă.

„Am fost la notar să semnăm și de acolo am plecat împreună. Am semnat, în prima fază, ne-a dat 30 de zile. Prima dată când a apărut Brigitte la televizor am semnat. Și după aia ne-am certat, adică nu am mai vorbit. Nu am mai fost să semnăm peste o lună actul de divorț la notar și s-a anulat. Suntem la fel ca la început!”, a posvestit Florin Pastramă pentru ciao.ro.

Brigitte și Florin Pastramă, mai îndrăgostiți ca niciodată: „Suntem trup și suflet”

Afaceristul și partenera sa formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul autohton, fiind cunoscuți pentru scandalurile și vorbele grele pe care și le-au aruncat de-a lungul timpului. În realitate, însă, cei doi au depășit momentele grele, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată!

„Am stat în post și rugăciune și l-am rugat pe Domnul Iisus să facă lumină. Și a făcut lumină! Astăzi suntem împreună mai mult ca la început. Adică suntem trup și suflet. Un singur trup în fața Domnului Iisus!

Dumnezeu a îngăduit acest lucru între noi, ca Brigitte să își dea seama ce bărbat are lângă ea. Eu sunt copil de Dumnezeu, și eu, și Brigitte. Noi suntem copii de Dumnezeu, nu mai suntem din oameni. Și atunci Dumnezeu a făcut lumină. Dar am avut și mari ispite ca să gresesc…

Dar eu nu, am stat acasă. M-au sunat, hai la restaurant, hai în cluburi, am zis nu. Eu până nu se termină divorțul, vreau să mă rog ca Dumnezeu să termine această problemă. Și Dumnezeu a rezolvat-o cu Da și Amin. Ne iubim mai mult ca la început!”, a mai spus omul de afaceri pentru sursa menționată anterior.

