Brigitte și Florin Pastramă și-au luat țeapă în Dubai! Suma colosală pe care au pierdut-o

Brigitte și Florin Pastramă și-au dorit o casă în Dubai, însă nu s-au ales cu locul în care să își petreacă timpul cu familia, ci cu o țeapă de zile mari! După ce au negociat prețul și au dat avansul pentru imobil, bruneta a fost anunțată că prețul a crescut cu încă 40.000 de euro față de cel inițial. Acest lucru i-a făcut să renunțe la casă, dar nici până acum nu și-au primit avansul înapoi.

Brigitte și Florin Pastramă, țeapă de mii de euro în Dubai

Luxul este deja o obișnuință pentru cei doi, așa că după ce au văzut imobilul, și-au dorit să îl cumpere cât mai repede posibil, dar în schimb s-au ales cu o țeapă. După ce au dat avansul de 5.000 de euro, au aflat că prețul casei s-a mărit cu 40.000 de euro, bani în plus față de cât negociaseră inițial. Au vrut să renunțe și să își primească banii înapoi, însă nici acum, după un an, nu l-au primit.

„Am fost plecată în Dubai că plătisem un avans pentru o casă și nu mi-au dat un an de zile avansul pentru casă. M-am dus acolo ca să fac cerere și să spun că nu e normal ca un an de zile să țină avansul blocat pe atâtea mii de euro.

M-au păcălit. Am negociat casa cu o sumă de bani, iar după ce am plătit avansul de 5000 și ceva de euro mi-au dat o sumă cu 40.000 de euro în plus la prețul casei, iar eu n-am mai vrut, pentru că am negociat cu o sumă de bani și după mi-au zis altceva, nu mi s-a părut normal. În altă parte n-am mai vrut”, a spus Brigitte Pastramă pentru spynews.ro.

Sursă foto: Instagram/Brigitte Pastrama