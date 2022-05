Britney Spears, în pragul unei noi depresii. Mesajul devastator care a apărut pe contul său de Instagram

În aprilie, Britney Spears și Sam Asghari, proaspăt întorși dintr-o vacanță în Maui, dădeau de veste pe Instagram că vor devein părinți. Știrea că Britney este însărcinată a treia oară a făcut repede înconjurul lumii, știut fiind faptul că, în anii în care s-a aflat sub tutela tatălui său, acesteia i-a fost interzis să mai aibă vreun copil. Practic, seniorul Jamie Spears o obligase să aibă montat un sterilet, pentru ca o eventuală sarcină să nu-i deregleze din nou psihicul fragil.

Din păcate, la o lună de la vestea că artista va deveni a treia oară mama, fosta Prințesă Pop trece tocmai prin acest episode tulburător: Britney a pierdut sarcina.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj devastator postat pe Instagram și semnat de ambii parteneri.

„Cu cea mai profundă tristețe vă anunțăm că am pierdut copilul minune la începutul sarcinii. Acesta este un moment devastator pentru orice părinte. Poate că ar fi trebuit să așteptăm să anunțăm până am fi ajuns mai departe, cu sarcina, dar am fost prea încântați să împărtășim vestea bună. Dragostea noastră unul față de celălalt este puterea noastră. Vom continua să încercăm să ne extindem familia. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul dumneavoastră. Vă cerem cu amabilitate să ne respectați intimitatea în acest moment dificil.”

La cei 40 de ani de ani ai săi, Britney spera că acest „copil minune” va compensa tot răul produs de tatăl ei, în ultimii ani, și că îi va da șansa de-a fi din nou fericită, formând o adevărată familie alături de mai tânărul ei logodnic, Sam Asghari. Din păcate, tot de partenerul ei depinde acum reabilitarea ei, după greaua pierdere suferită, care ar putea-o arunca într-o altă depresie devastatoare.

Britney Spears are doi fii, pe Sean Preston (16) și Jayden James (15), din căsnicia cu rapperul Kevin Federline.

FOTO: Instagram