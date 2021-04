Britney Spears, postare controversată pe Instagram. De ce au răbufnit fanii

Britney Spears (39 de ani) are o comunitate impresionantă de fani pe Instagram. Cântăreața este urmărită de peste 29 de milioane de internauți. Recent, unii dintre ei au fost dezămăgiți de ultima postare a artistei, ba chiar au sugerat că Britney nu ar avea nicio legătură cu contul de Instagram și că o altă persoană ar posta în locul ei.

Artista, care trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste alături de antrenorul de fitness Sam Ashgari, a postat o urare pentru sora Jamie, însoțită de o fotografie de arhivă în care apare alături de sora ei mai mică și de Justin Timberlake.

Relația celor doi a ținut ani de zile prima pagină a ziarelor de peste Ocean și milioanele de fani au sperat că se va termina cu o căsnicie. N-a fost așa, mai mult fanii artistei îl învinovățesc pe Justin pentru despărțire. După separare, Britney a căzut în patima alcoolului și a fost de mai multe ori internată în clinici de specialitate. Imediat după despărțire, Justin a dat de înțeles că Britney i-a fost infidelă și chiar a scris o piesă pe tema asta.

“Nu o poză cu Justin...De ce?”, “Din toate pozele posibile ai ales una cu JT?!”, “Ce ciudat să postezi asta”, “Și uite așa am aflat că nu Britney se ocupă de acest cont…”, “Nu e Britney cea care postează!”, “Nu aveai o poză doar cu tine și sora ta?”, “Britney n-ar posta niciodată o poză cu Justin” sau “Ai uitat să-i blurezi fața lui Justin” – sunt câteva dintre comentariile postate de internauți.

Justin Timberlake și-a cerut scuze public pentru felul în care s-a comportat cu Britney Spears

Recent, New York Times a lansat documentarul “Framing Britney Spears”, care a stârnit numeroase reacții. Pentru a-și arăta susținerea, fanii au creat hashtag-ul #wearesorrybritney (ne pare rău, Britney), mai ales că artista nu este pusă deloc într-o lumină bună.

Britney și Justin s-au iubit în perioada 1999 – 2002, iar artistul a postat recent un mesaj în care și-a cerut scuze atât față de Britney, cât și de Janet Jackson, pentru momentul controversat de la Super Bowl.

„Am văzut mesajele, tagurile, comentariile și îngrijorarile și vreau să răspund. Îmi pare foarte rău pentru momentele din viața mea în care acțiunile mele au contribuit la această problemă, când am spus ceva greșit sau când nu am susținut ceea ce era corect. Îmi dau seama că am dat greș în aceste momente și în multe altele și am beneficiat de pe urma unui sistem care susține misoginismul și rasismul (…) Menționez că vreau să le cer scuze lui Britney Spears și Janet Jackson, fiecăreia în parte, pentru că îmi pasă de ele, le respect pe aceste femei și pentru că știu că am greșit”, a scris artistul.

Fotografii: Getty Images

