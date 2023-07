Britney Spears s-a dezbrăcat de inhibiții și s-a filmat purtând un costum de baie minuscul. Iată cum arată artista la 41 de ani

Britney Spears s-a filmat într-o ipostază incendiară, artista s-a afișat pe internat într-un costum de baie minuscul, din două piese, de culoare galbenă, care îi scoate în evidență formele voluptoase. Mai mult, artista le-a arătat internauților accesoriile pe care chiar ea și le-a făcut.

Artista și-a prezentat creațiile în costum de baie, în timp ce iubitul ei tinerel o filma. Britney nu se teme să-și arate formele pe internet, semn că nu-i pasă de gura lumii.

Recent, vedeta a răbufnit după ce a fost lovită de bodyguard-ul lui Wembanyama, aceasta a dezvăluit că a fost doborâtă la pământ. Britney Spears a vrut să facă o poză cu prima alegere în draft-ul NBA din 2023, în momentul în care s-a intersectat cu el pe holul unui hotel din Las Vegas, însă a fost pălmuită de bodyguard-ul sportivului. Artista a scris pe Instagram despre acest incident, la o zi după ce s-a întâmplat, asta după ce a chemat și poliția, autoritățile au decis să nu dea curs plângerii.

„Voiam să împărtășesc cu voi un incident ce a avut loc în Vegas, despre care mulți oameni vorbesc. Am auzit că se mănâncă mult rahat despre asta, de aceea am decis să vorbesc eu. Spuneau că meritam să fiu lovită și că bodyguard-ul își făcea treaba, protejându-și clientul. Am fost înconjurată de cei mai faimoși oameni din lume, NSYNC, erau fete care mă dădeau la o parte și se aruncau pe ei, eram împinsă de fetițe de 12-13 ani care voiau să îmi facă poze. Bodyguarzii mei nici măcar o dată nu le-au atins sau s-au apropiat de ele.

Punctul meu este că nu am apreciat deloc că unele persoane au spus că am meritat să fiu lovită, pentru că nicio femeie nu merită vreodată să fie lovită. Doar l-am atins pe spate și am fost lovită cu dosul palmei, m-am împiedicat și am căzut la podea, prietenul meu m-a ridicat și m-a îmbrățișat. Am primit scuze la masă la 30 de minute distanță, însă încă nu am primit scuze publice”, spune Britney în clipul postat, potrivit sport.ro.

Sursa foto: Instagram