Britney Spears și Prințul William, idilă compromisă de o vânătoare de vulpi

Înainte de Facebook, Whatsapp sau Tinder, Britney Spears (40 de ani) a purtat o corespondență prin poșta electonică cu William, actualul Prinț de Wales. Era annul 2002, când artista l-a invitat la o cină în doi, atunci când ea urma să înceapă turneul muzical în Regatul Unit.

Ea a ajuns în Marea Britanie, însă el nu a fost interesat de acea invitație. Conform The Sun, prințul a preferat să meargă la o vânătoare de vulpi, decât să o întâlnească pe Prințesa muzicii pop.

„Da, am schimbat niște e-mailuri și trebuia să vină să mă vadă cândva, dar nu a ieșit nimic. Toată lumea a spus atunci: Oh, s-a întâlnit cu el și nu s-a întâmplat nimic”, a spus cântăreața în emisiunea The Frank Skinner.

Prințul William (40 de ani) s-a căsătorit cu Kate Middleton la 29 aprilie 2011 și au devenit Ducii de Cambridge. Acum au trei copii împreună.

În 2004, Britney Spears s-a măritat, în joacă, cu Jason Allen Alexander , bifând cel mai scurt mariaj din istorie. Căsătoria lor a fost anulată după intervenția părinților artistei. În același an, cântăreața a fost dusă la altar de artistul Kevin Federline, cu care are doi copii.

