Brooke Shields, dezvăluiri cutremurătoare din tinerețe. Actrița a fost abuzată sexual la vârsta de 22 de ani

Dezvăluirea a avut loc în cadrul documentarului "Pretty Baby: Brooke Shields", a cărui premieră a avut loc la Festivalul de Film "Sundance". Brooke Shields a dezvăluit că a fost victima unui viol în 1987, pe când avea 22 de ani. Timp de 35 de ani a păstrat actrița acest sceret și chiar și astăzi este urmărită de drama care i-a marcat viața.

Potrivit DailyMail, violul a avut loc când actrița avea 22 de ani și se întâlnise cu un bărbat care urma să o ajute să avanseze în cariera cinematrografică. Cei doi au luat masa la un restaurant, după care bărbatul a invitat-o în camera sa de hotel spunându-i că îi va chema un taxi pentru a se întoarce acasă. Însă, odată ajunși acolo, acesta a mers la baie și s-a întors dezbrăcat, după care a abuzat-o sexual.

„A fost ca o bătaie… îmi era frică să nu fiu sufocată sau ceva de genul ăsta. Nu m-am zbătut prea mult. Nu am făcut-o. Eram complet împietrită. Am crezut că nu-ul meu ar fi trebuit să fie suficient. Şi m-am gândit doar: Rămâi în viaţă şi pleacă", a mărturisit Brooke Shields, potrivit sursei citate.

Deși actual sexual s-a produs împotriva voinței sale, Brooke Shields a realizat că a fost abuzata doar după ce un prieten specialist în securitate, pe nume Gavin de Becker, i-a spus asta.

"Este un viol", iar ea a răspuns: "Nu sunt pregătită să cred asta".

În ciuda faptului că în prezent a adunat curajul necesar pentru a vorbi despre această exprienta, Brooke Shields a mărturisit că avut nevoie de ajutor specializat ani la rând pentru a procesa cele întâmplate:

„Mi-au trebuit mulți ani de terapie pentru a putea măcar să vorbesc despre asta. Cu siguranță am muncit foarte mult pentru a trece peste asta și am învățat să o procesez. Și am ajuns într-un loc, și am ajuns într-un moment în societatea noastră, în care putem vorbi despre aceste lucruri mult mai deschis. Nu aveam nicio idee că o voi spune".

Sursă foto: Getty

