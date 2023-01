Bruce Willis, ipostază rară alături de fiica Tallulah. Imaginile au adunat zeci de mii de like-uri

Fanii au fost încântați, mai ales că presa străină a scris că starea actorului s-a înrăutățit la sfârșitul anului. Mai mult, Bruce Willis și-a schimbat și testamentul în urmă cu o lună.

Bruce Willis suferă de afazie, o boală provocată de leziuni la nivelul creierului survenite în zonele care controlează limbajul. Boala de care suferă Bruce Willis afectează abilitățile unei persoane de a vorbi, scrie și înțelege limbajul, scris sau vorbit. De obicei, spun specialiștii, aceasta se manifestă în urma unui accident vascular cerebral sau a unei răni suferite la cap.

În imaginile care au adunat zeci de mii de like-uri, starul din „Greu de ucis” pare să se simtă din ce în ce mai bine.

„Club de teatru, abilități de viață, degetele încrucișate. Mănânc o legumă în această săptămână”, a scris Tallulah Willis în dreptul imaginilor în care își îmbrățișează tatăl și râde cu poftă de grimasele lui.

Tallulah Belle Willis are 28 de ani și este actriță. Este fiica actorului din căsnicia cu Demi Moore. Cuplul are trei fete: Rumer, Scout și Tallulah. Bruce Willis mai are două fiice: Mabel și Evelyn, cu actuala soție Emma Heming.

Fotografii: Getty Images