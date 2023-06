Bucurie mare în familia lui Theo Rose! Tatăl artistei, după ce a devenit bunic: „Sunt foarte fericit!”

Theo Rose a ajuns la spital alături de partenerul ei de viață, regizorul Anghel Damian. La scurt timp după ce micuțul Sasha Ioan a venit pe lume, vedeta a împărtășit vestea și cu fanii virtuali.

„E aici. Îl țin în brațe! E superb. Mulțumesc tuturor pentru grijă. Mă refac puțin și vă povestesc. Doamne ajută!”, este mesajul postat de artistă pe contul de Instagram.

Ioan Diaconu, tatăl lui Theo Rose, a mărturisit că a avut cele mai mari emoții și că abia așteaptă să-și cunoască nepoțelul.

„A născut Theo Rose și sunt foarte fericit. Am văzut pe grupul nostru, al familiei. Eu sunt tare bucuros și cred că am avut cele mai mari emoții dintre toți. Azi, după-amiază, avem oră de vizită. Abia aștept să-mi văd nepotul. Vom fi toată familia alături de ea. Copilul este perfect sănătos, are nota 10. Theo este și ea bine. Și Anghel...sunt tare bucuroși”, a declarat tatăl lui Theo Rose pentru FANATIK.

Anul trecut, în toamnă, părinții lui Theo Rose au confirmat sarcina vedetei în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Sunt un om fericit, un părinte care asta așteaptă de la o vreme. Mă gândesc la pensionare acum că trebuie să stau cu bebelușul dacă vine. Să fie sănătoși și să ne bucure viața. Că asta așteptăm, asta e împlinirea noastră!”, a declarat atunci Nina Diaconu.

Mama lui Theo Rose a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Anghel Damian, iubitul fiicei sale: “E un copil, că pentru noi este ca fiul nostru, cum și-ar dori orice părinte! E un băiat deștept, frumos, responsabil. E ceva cum rar vezi! E special! Cu totul și cu totul special!”.

