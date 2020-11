Bunicuța de 80 de ani Iris Jones s-a măritat cu iubitul ei în vârstă de 35 de ani

Mohamed Ahmed Ibriham (35 de ani) a cucerit-o pe Iris Jones (80 de ani) pe Facebook și, un an mai târziu, aceasta mergea în Egipt pentru a fi alături de el.

Recent, cuplul a venit la emisiunea This Morning și i-a făcut pe prezentatori să roșească după ce au povestit cum a decurs prima lor noapte de pasiune, care a inclus un tub întreg de lubrifiant.

La ora actuală, cei doi au oficializat relația, iar Mohamed a dezvăluit: ”Nu am făcut-o pentru că vreau bani sau naționalitate... Mă simt bine cum sunt și câștig proprii mei bani. Din momentul în care am văzut-o, am știut că este dragoste adevărată. Sunt un bărbat foarte norocos pentru că am găsit o așa femeie”.

Se pare că nunta a avut loc în Egpt și că Iris s-a convertit la Islam.

