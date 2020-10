Cabral, momente de tandrețe cu fiica lui, Namiko. „Câteodată așa sunt eu”

Cabral e îndrăgostit de minunea din viața lui, micuța Namiko. Cine n-ar fi? Fetița e o scumpă și topește inimi de fiecare dată când în preajmă e un aparat de fotrografiat. Cabral a imortalizat un moment de tandrețe între el și fiica lui, care a fost apreciat de zeci de mii de urmăritori de pe conturile sociale.

„Câteodată așa sunt eu. Dar tati tot zâmbește, așa că e bine.

Andreea Ibacka spune că ursul e mândru.

Dar eu cred altceva... Cabral e mândru și fericit.

Și eu sunt uneori botoasă.

Semnat: Piticania”, a scris Cabral în dreptul fotografiei cu ei doi.

Postarea figurează pe pagina de Facebook a lui Namiko, creată de părinții ei. Fiica lor are deja peste 20.800 de fani și o idee despre ce ar vrea părinții ei să devină ea când va fi mare: cântăreață.

Namiko s-a năcut la începutul lunii decembrie 2018 și în curând va împlini 2 ani. Imediat după naștere, Cabral a anunțat pe rețelele sociale venirea pe lume a fiicei cu numărul 2.

„Salut. Sunt Cabi. Tatăl lui Inoke şi al... Petuniei (da, nu avem nume nici acum). În primul rând... vă spun că m-aţi făcut praf cu mesajele de ieri. V-aţi oprit şi ne-aţi urat frumos, de m-a luat şi mai tare de cap. Şi pentru asta vă mulţumim!!! În al doilea rând, pare că mulţi au intuit deja... la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor’sa a’ mică. E mai bine aşa, mai ales pentru ele. Şi vă mulţumim că înţelegeţi treaba asta. Pitica e bine. Grăsuţă, scandalagioaică şi atentă deja la tot ce e în jur. Andreea Ibacka e bine şi ea. Mă rog, fericită leşinată... Am pus prima poză pe care o am cu ea. Ea mă ţine de deşt, eu leşin... d-astea“, scria Cabral atunci.

