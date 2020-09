Câinele ducilor de Sussex și-a băgat coada într-o filmare a stăpânilor săi

Patrupedul ducilor de Sussex, botezat Pula, s-a strecurat în filmarea stăpânilor săi. Meghan și Harry fuseseră invitați să vorbească la postul ABC despre cei mai influenți oameni din lume, aleși în fiecare an de revista Time. Intervenția, realizată live din curtea casei lor din SUA, a fost „perturbată” de labradorul negru al ducilor, care a trecut prin cadru, spre surprinderea echipei de filmare.

N-a deranjat pe nimeni, însă ducii nu se așteptau la o asemenea apariție în acel moment. Vezi momentul AICI, de la secunda 45!

Ducii de Sussex, ei înșiși niște oameni extrem de influenți la nivel mondial, au vorbit despre implicarea liderilor lumii moderne în viața de zi cu zi și despre importanța alegerilor prezidențiale din SUA.

Labradorul familiei a fost adoptat în 2018, la scurt timp după nunta ducilor de Sussex. Câinele nu este la prima experiență de acest fel. Recent, patrupedul, însoțit de celălalt câine al ducilor, Guy, și-au făcut apariția în timpul unei discuții avute de Meghan Markle cu Gloria Steinem, o cunoscută activistă pentru drepturile femeilor.

Meghan și Harry au păstrat secret numele câinelui lor, însă acesta a fost dezvăluit în cartea Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

Numele câinelui, Pula, are o semnificație aparte pentru cuplul princiar, fiind preluat din cultura țării africane Botswana. În limba locală tswana, Pula înseamnă ploaie, un fenomen natural rar în acele părți. Totodată, Pula este numele monedei naționale în Botswana, stat pe care Prințul Harry l-a vizitat oficial.

În limba română, numele câinelui lor a stârnit amuzamentul conaționalilor noștri, fapt care a ajuns până la urechile ducilor de Sussex.

