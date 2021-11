Camila Cabello și Shawn Mendes, momente tandre în valurile mării. Cum i-au surprins paparazzii

Pe lângă faptul că are o carieră de succes, de doi ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu unul dintre cei mai sexy cântăreți ai momentului: canadianul Shawn Mendes, în vârstă de 23 de ani. Cei doi sunt văzuți adesea împreună, în ipostaze tandre. Și de data aceasta, paparazzii i-au surprins la fel de îndrăgostiți.

Camila și Shawn au fost fotografiați la plajă, în Miami. Cei doi au ignorat total paparazzii, care i-au surprins din toate unghiurile.

Camila Cabello, victima criticilor pe internet din cauza greutății sale

Deși are milioane de admiratori, Camila Cabello a suferit mult din cauza comentariilor răutăcioase pe care le-a citit la adresa sa. După ce tabloidele au publicat poze cu ea în costum de baie, cârcotașii au criticat-o pentru kilogramele în plus și pentru că are celulită. Vedeta recunoaște că a fost demoralizată, însă spune că a luptat cu ea însăși pentru a se accepta așa cum este. “Să fii în război cu propriul corp e o chestie depășită!”

“M-a durut tare atunci. M-am simțit nesigură pe mine. M-a demoralizat total”, a mărturisit cântăreața.

Vedeta a apelat la terapie ca să treacă peste acest moment dificil. Aceasta a postat un filmulet pe TikTok, care a devenit viral, cu peste 17 milioane de vizualizări: “Sunt recunoscătoare pentru corpul pe care îl am…Suntem femei adevărate, cu forme voluptoase, celulită, vergeturi și grăsime… Și trebuie să acceptăm asta!''

SURSA FOTO: PROFIMEDIA