TJ Miles și-a anunțat iubita că a planificat o vacanță în Grecia:

„Trebuia să plecăm inițial în altă parte și nu s-au mai aliniat planetele. Eu cumva m-am resemnat, oricum am avut ceva vacanțe anul acesta. Vara avem de muncă. Dar iubi mi-a făcut surpriză. Mi-a zis că duminică dimineață plecăm în Grecia. Mamăă, când am văzut locația am înnebunit. Superb! Sunt binecuvântată”, le-a mărturisit Francisca pe rețelele sociale.

TJ Miles a ales un hotel luxos, într-o stațiune populară de pe insula Thassos. Cei doi au postat mai multe imagini în care apar în costum de baie, relaxându-se la piscină. Într-un video apar chiar și ipostaze în care se sărută pasional. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

„Aparținem unul celuilalt”, au scris ambii la postările de pe Instagram.

