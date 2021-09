Când se căsătorește a treia oară Ioana Ginghină? Prietenii o împing de la spate să organizeze evenimentul cât mai repede

Acum însă planifică al treilea mariaj și, așa cum se spune și în popor, speră să fie cu noroc. Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de Cristi, bărbatul cu care actrița are o relație de peste un an

Când va organiza evenimentul?

„Nu am nimic plănuit, nu există o dată când trebuie să ne ducem la primărie, dar atât timp cât cererea a fost făcută putem face pasul acesta în orice zi. Nu există o programare. Tocmai asta este și ce îmi place cel mai mult în relația noastră, faptul că este totul spontan. Acum suntem împinși de la spate, practic. Am o prietena care a fost cerută de soție și vor să le fim nași. Am zis ca după ce își hotărăsc ei data, ne ducem repede înainte ca să ne cununăm și noi”, a mărturisit Ioana Ginghină la o televiziune.





Cum va arăta nunta?