Cara Delevingne, one-night stand într-un lift. ”Abia îl cunoscusem”

Cara (29 de ani) și-a împărtășit secretle în cadrul emisiunii ”Lady Parts”, în episodul numit ”The Joy of Sex”.

”Când eram mai tânără, am avut o aventură de o noapte și îmi amintesc spontaneitatea momentului. Am cântat timp de trei ore cu respectiva persoană. Eu - la tobe, iar el la chitară. Apoi el m-a condus acasă și am făcut sex în lift. A fost nebunie. Atât de sexy. Uimitor. Abia îl cunoscusem”.

Cara mai spune că nu se mai uită la filme interzise minorilor pentru că nu crede că e ”sănătos”, adăugând că perspectivă, în aceste filme, este din punctul de vedere al bărbatului.

Întrebată care a fost cea mai bună partidă de amor, aceasta a răspuns: ”Este o întrebare capcană, în special când faci sex și cu bărbați și cu femei. Sexul în grup este foarte distractiv. Nu știu, mi-e greu să decid”.