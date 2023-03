Cara Delevingne, despre abuzul de substanțe. A băut pentru prima oară alcool la vârsta de 7 ani

În urmă cu câteva luni, modelul de 30 de ani a șocat o lume întreagă când a fost fotografiată într-un aeroport desculță, dezorientată, cu părul vălvoi și o privire ce indica că s-ar afla sub influența drogurilor. După ce s-a speculat că ar avrea probleme cu abuzul de substanțe și se află la dezintoxicare, Cara Delevingne a vorbit în sfârșit despre acest subiect.

Aceasta a mărturisit că prima beție a avut-o la șapte ani, când a băut mai multe pahare de șampanie la o nuntă:

"M-am trezit în casa bunicii mele, în dormitor, cu o mahmureală, într-o rochie de domnișoară de onoare. Dădusem pe gât pahare de șampanie".

Trei ani mai târziu i s-au prescris somnifere la vârsta de doar 10 ani, în încercarea de a-și gestiona insomnia, iar în adolescență a fost diagnosticată cu dispraxie, o afecțiune neurologică care afectează coordonarea fizică.

Cara afirmă că de aici au început problemele sale de sănătate mintală și automutilarea, dezvăluind că a încercat terapia prin artă, terapia prin muzică, EMDR și CBT în încercarea de a le gestiona.

La vârsta de 15 ani, Cara a suferit o cădere nervoasă, explicând anterior că aceasta a fost rezultatul faptului că "tot ceea ce nu rezolvasem a ieșit la suprafață".

"Eram sub tratament medicamentos și... mi-a salvat viața. Nu a fost vorba de un dezechilibru chimic, ci mai degrabă de un răspuns complet la o traumă. Nu descoperisem nenorocita de gaură din interior, adevăratul vârtej dinăuntru. Și încă mai cred că există o parte din diagnosticare și etichetare care este dăunătoare. Au fost atât de multe momente în care am fost încurajată să iau asta sau să fiu pusă pe aia".

Fotomodelul devenit actriță a recunoscut că se automutila lovindu-se cu capul de un copac. Ea a descris cum se zgâria, i s-au prescris medicamente antipsihotice și, în cel mai rău moment, a avut în vedere să se sinucidă.

Cara a fost martoră la traume în copilărie, mama ei, Pandora, luptându-se cu dependența de heroină.

Uneori, Pandora, fiica magnatului editurilor Sir Jocelyn Stevens și a lui Jane Sheffield, doamna de onoare a Prințesei Margareta, a plecat chiar și din casa familiei pentru a încerca să nu-și mai vadă copiii.

Pandora a declarat recent: "Ești o persoană dependentă sau nu ești. Eu sunt. Sunt paranoică că fetele ar putea să bea prea mult sau să ia prea multe droguri - e de înțeles, cred. Vorbesc cu ele despre asta. Ele spun: "Sunt bine, mamă" sau "Sunt asta sau aia", dar nu sunt dependente".

Sursă foto: Getty

Efectul acestei instabilități asupra Carei a fost grav. Ea a declarat anterior: "Am fost un copil grijuliu și am vrut să mă asigur că toată lumea este bine. Nu mi s-a părut greșit. Dar, privind în urmă, mă gândesc: "Oh, poate că nu ar fi trebuit să fiu pusă în această poziție".

Sursă foto: Getty

Vezi și: