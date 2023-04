Cardi B, indignată după filmulețul controversat în care Dalai Lama sărută un băiețel: "Lumea este plină de prădători"

În clipul respectiv, un copil indian îl întreabă pe Dalami Ladama dacă îi poate acorda o îmbrățișare, un gest nevinovat ce denotă admirația copilului. Însă, imediat după, literul spiritual tibetan îl sărută pe copil pe gură și scoate limba, cerandu-i acestuia să o "sugă".

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd