Care a fost reacția Monicăi Gabor în momentul în care a citit cartea lui Irinel Columbeanu

De-a lungul anilor, Irinel Columbeanu a avut o mulțime de experiențe care au ajuns pe primele pagini ale ziarelor. Deoarece nu erau întotdeauna confirmate zvonurile apărute în spațiul public, dar și din dorința de a trasmite oamenilor povești de viață cu impact, fostul milionar a lansat o carte împărțită în 3 volume, în cadrul căreia a scris o mulțime de amintiri interesante.

Irinel Columbeanu a scris foarte multe rânduri în cărțile sale, în cadrul cărora a vorbit despre Monica Gabor. Cu toate că volumele sale au ajuns și în America, pentru a fi citite de Irinuca și mama ei, ele niciodată nu și-au spus public părerea despre cuvintele experiențele menționate de fostul milionar.

Acum, Irinel Columbeanu a dezvăluit că, după primele discuții ale sale cu cele două femei importante din viața lui, a ajuns la concluzia că cele trei volume au fost apreciate. Mai mult decât atât, Irinuca s-a înscris la probele pentru examenul auto, însă până în acest moment nu s-a aflat rezultatul.

”Din ceea ce mi-a spus ea, a citit-o atât ea, cât și Irina. Consider că le-a plăcut, că nu am primit comentarii legate de conținutul cărții. Îmi închipui că știe (n.r. Mr. Pink de carte), deoarece cred că nu este greu să traducă singur acele pasaje.

Am discutat (n.r. cu Irina) și am încercat chiar și ieri să discut, să îi aduc aminte, că am rugat-o ultima dată când am vorbit să îmi spună ce a făcut la examenul de traseu pentru permisul de conducere pe care mi-a spus că îl va da luni. Nu am vrut să o stresez. I-am conceput și un mărțișor virtual, pe care i l-am trimis.” , a declarat Irinel Columbeanu, pentru un o emisiune TV.

Sursă foto: Arhivă Perfecte.ro, Irinel Columbeanu/Facebook